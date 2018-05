El difícil momento de Enzo Pérez: "Estoy triste"

La ausencia del mendocino Enzo Pérez en la lista de convocados por Jorge Sampaoli para vestir la camiseta de la Selección en el Mundial de Rusia fue uno de los temas más comentados luego de que el DT diera a conocer la nómina.

Referentes del fútbol nacional cuestionaron la decisión del entrenador argentino y desde el entorno del volante de River reconocieron la tristeza que le provocó la noticia al futbolista.

Este jueves, Enzo habló en exclusiva con "Pase a la Red", por Radio La Red y admitió su angustia: "Estoy triste. Ha sido una semana difícil. Por más que uno escucha la radio, mira la tele y lee los diarios, tenía la esperanza de ir al Mundial", explicó.

"Lo más difícil ha sido explicarles a mis hijos de 8 y 4 años que el papá no va a ir a la Copa. Son las reglas del fútbol y las acepto. Es complicado, hay que apretar los dientes y seguir. Por mis viejos, mi familia y por mis hijos", agregó al tiempo que sentenció: "Hay que apoyar a los 23 jugadores que van a viajar a Rusia".

El mendocino recordó el último Mundial: "Estoy contento por haber disputado una final del mundo. Me tocó jugarla, vivirlo desde adentro. Poder haberlo podido compartir con mis amigos y familia. Lamentablemente el final no fue el deseado, pero fue un mes intenso".

"No volví a ver la final. Vi la salida de los equipos, los himnos y lo cambié. Sí vi otros partidos como con Bélgica, por ejemplo", recordó.

"Escuchar el himno en la final es emocionante. Se te eriza la piel, se te vienen muchísimas cosas a la cabeza. En el primer partido, contra Bosnia, estaba en el banco de suplentes y había 50.000 argentinos. Fue una locura, algo hermoso", se emocionó y agregó: "El mes del Mundial fue espectacular. Fue lo mejor. Es el nivel máximo para todo aquel que juega a la pelota".

También les dio una gran noticia a los hinchas del Deportivo Maipú: "A nivel personal cumplí todos mis sueños. Jugué en Maipú, en Godoy Cruz, en el equipo en el que soy hincha, gané Libertadores, jugué en Europa, en la Selección. Solo me queda, como le prometí a mi papá, retirarme en Maipú", aunque todavía falta.

"Me quedan algunos años más en River, pero mi idea es retirarme en Maipú. Es lo único que me queda por cumplir", remarcó.

Además, habló del "mimo" que le hizo la dirigencia del Cruzado: "Cuando me enteré que el predio de entrenamiento de Maipú tenía mi nombre fue un impacto emocional muy lindo. No me lo esperaba. Me hizo sentir muy orgulloso".

Finalmente, Enzo Pérez defendió a Lionel Messi de las críticas que muchas veces recibe: "Cuando hablo de fútbol con alguien con quien no tengo confianza y critica a Messi me levanto y me voy. En Argentina cuando perdés sos un mercenario, cobrás fortunas, etc., cuando ganás sos el mejor y no es así".





Escuchá la nota completa de Enzo Pérez en "Pase a La Red":

Embed





Fuente: Ovación