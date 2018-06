¡Diego para rato! Maradona explicó qué le pasó durante el partido

La leyenda albiceleste Diego Maradona, que se descompuso al final del decisivo partido entre Argentina y Nigeria del martes, en el que la Selección ganó 2-1 y avanzó a octavos en Rusia-2018, confirmó este miércoles que se encuentra bien.





"Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación. Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir?", señaló Maradona en su cuenta de Instagram.





"Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, ¡hay Diego para rato!", añadió el ex futbolista y entrenador de 57 años.





Maradona viajó a San Petersburgo para presenciar en directo el choque frente a Nigeria y, desde el comienzo, se convirtió en protagonista.





El ex astro sufrió a su manera el triunfo de los suyos, alternando baile con una seguidora rival, celebración eufórica, lánguida siesta y gesto obsceno con ambos dedos mayores dirigidos a las cámaras de televisión para festejar el tanto victorioso de Marcos Rojo.