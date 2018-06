Colombia derrotó a Polonia 3 a 0 y revivió en el Grupo H

Yerry Mina (40m.PT), Radamel Falcao García (25m.ST) y Juan Guillermo Cuadrado (30m.ST) marcaron los goles del partido jugado en el estadio Kazán Arena, con el arbitraje del mexicano César Arturo Ramos.



La derrota significó la eliminación del conjunto polaco, que perdió sus dos partidos en el torneo y apenas convirtió un gol contra los cinco que sufrió. Además, es el tercer Mundial consecutivo en el que no pasa la primera ronda, como en 2002 y 2006.



Comenzó mejor Polonia, con pases largos hacia Robert Lewandowski y se aproximó con cierto peligro al área de David Ospina.



Pasado el asedio inicial Colombia respondió a través del manejo de James Rodríguez y Juan Fernando Quinteros y con mayor tenencia de pelota.



El desarrollo se hizo parejo, con pocas situaciones de gol frente a los arcos.



La más clara fue cerca del final de la primera etapa, con una jugada individual de Juan Guillermo Cuadrado que, sin ángulo, perdió ante la salida de Wojciech Szczesny.



Hasta que, a los 40 minutos, un centro de James desde la izquierda fue anticipado de cabeza por Mina ante la salida de Szczesny para abrir el marcador.



En el complemento, Polonia tomó el protagonismo del juego, que necesitaba de al menos un empate para no quedar eliminado, pero si bien tuvo la pelota no la manejó bien.



Colombia apostó por el contragolpe y tuvo una con Falcao García desde la puerta del área, tras recibir de Cuadrado, pero tiró la pelota arriba.



Sobre los 13 minutos Robert Lewandowski quedó cara a cara con Ospina pero perdió con el arquero.

En un contraataque iniciado por el sector derecho del campo Quintero asistió muy bien a Falcao, que definió con un tiro cruzado bajo a "tres dedos".



Y en otra "contra" James asistió por izquierda a Cuadrado, que definió con un tiro suave a la izquierda de Szczesny.



Ospina se lució poco antes del final ante un remate de Grzegrorz Krychowiak y luego Colombia controló el juego y se anotó una victoria -la primera de un seleccionador argentino en este Mundial- que lo dejó con chances.



- Síntesis -



Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Yerry Mina y Johan Mojica; Abel Aguilar y Wilmar Barrios; Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero y James Rodríguez; Radamel Falcao García. DT: José Pekerman.

Polonia: Wojciech Szczesny; Lukasz Piszczek, Jan Bednarek y Michal Pazdan; Bartosz Bereszynski, Grzegrorz Krychowiak, Jacek Goralski y Maciej Rybus; Piotr Zielinski, Robert Lewandowski y Dawid Kownacki. DT: Adam Nawalka.



Gol en el primer tiempo: 40m. Mina (C).

Goles en el segundo tiempo: 25m. Falcao García (C) y 30m. Cuadrado (C).

Cambio en el primer tiempo: 31m. Mateus Uribe por Aguilar (C).

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Kamil Grosicki por Kownacki (P), 26m. Lukasz Teodorczyk por Bereszynski (P), 28m. Jefferson Lerma por Quintero (C), 33m. Carlos Bacca por Falcao García (C) y 35m. Kamil Glik por Pazdan (P).



Amonestados: Bednarek, Goralski (P).

Árbitro: César Arturo Ramos, de México.

Estadio: Kazán Arena.





Reviví los goles:



Embed Embed Embed

(Fuente: Télam)



Colombia, dirigida por el argentino José Pekerman, goleó hoy a Polonia 3 a 0, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial de Rusia 2018, y definirá el jueves próximo ante Senegal -que tiene un punto más- el pase a los octavos de final.