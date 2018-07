Roly Serrano: "El Viagra salvó mi matrimonio"

Roly Serrano la rompe como El Sapo Quiroga en De caño vale doble, por radio Rivadavia. la rompe comoen el Marginal 2 y, a días del exitoso estreno, el actor brindó una entrevista radial para el ciclo, por radio Rivadavia.





Tras una extensa charla sobre todos los temas de actualidad y su papel en la mencionada serie, el intérprete reveló algunas intimidades, enfatizando cómo superó una fuerte depresión con su pareja después de un diagnóstico de infertilidad.





"El viagra me salvó el matrimonio. En una época descubrí que no podía tener bebés y me agarró una depresión muy grande. Hasta que mi mujer me dijo: 'sentate acá. En esta casa voy a tener sexo de once a doce, te tenga o no te tenga'", arrancó a contar.





"Entonces fuimos a un psicólogo y me dijo que tenía que reinvertarme. Y me recomendó Viagra para que vuelva a recuperar confianza. La experiencia fue maravillosa a tal punto que escribí un libro 'El día que usé por primera vez Viagra'", concluyó Roly, sobre el tema.