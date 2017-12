Roberto Gattoni: "Cerramos el 2017 con equilibrio fiscal y esperamos un 2018 con superávit"

En el último programa de Estudio 8, el ministro de Hacienda Roberto Gattoni realizó un balance sobre la situación presupuestaria en la provincia y celebró que San Juan terminará con un equilibrio fiscal que le permite alcanzar, con mayores posibilidades, el pedido de la Nación de acortar el gasto. También reconoció que la provincia comenzará un 2018 con superávit.





"No es una cuestión menor que la Nación haya sacado un presupuesto ampliando el déficit para pagar sus deudas, en ese escenario, que la provincia haya cerrado con superávit es un logro", dijo. En este sentido remarcó que hay provincias que están tomando deudas para pagar sus gastos corrientes y San Juan no ha tenido necesidad de hacerlo. Además, la provincia tuvo la posibilidad de pagar un plus navideño a sus empleados estatales sumado a que la remuneración salarial se ha realizado en tiempo y forma.

