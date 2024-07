Quién será el gran invitado ausente en el casamiento de Oriana Sabatini

Asimismo, durante la entrevista el marido de Catherine Fulop confesó cuánto le costó superar la muerte de su madre, Beatriz Garófalo, quien falleció en abril de 2021 en plena pandemia.

“¡Cómo extraño a mi vieja!”, confió emocionado Sabatini al referirse al tema y aseguró: “Mamá falleció hace tres meses. Para serles sinceros, a mí me costó muchísimo salir de eso. Estuve muy triste, muy bajoneado hasta que en un momento, mis hijas me sentaron en una mesa seriamente y me dijeron ‘papá, no podés seguir así’”.

“No me fue fácil pero uno va saliendo. Yo lo que quiero mañana (día del casamiento de Oriana) porque, después de la muerte de mi vieja me costó mucho disfrutar de una fiesta. No sé por qué pero iba a fiestas y no disfrutaba de todo, me sentía mal porque mi mamá no estaba”, confesó y contó la promesa que hizo por su mamá: “Y dije que mañana no, mi vieja hubiera estado re contra feliz, mi viejo también, porque amaban a sus nietas”.