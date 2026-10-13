Qué es un nódulo pulmonar y cuáles son sus causas

Los especialistas advierten que el riesgo de malignidad aumenta en personas mayores de 65 años, fumadores o exfumadores y pacientes con antecedentes de radioterapia torácica. También influyen la exposición al amianto, al gas radón y al humo de segunda mano.

En el caso de León XIV, el Vaticano no informó si el nódulo es benigno o maligno, por lo que no es posible establecer un diagnóstico a partir de los datos difundidos hasta el momento.

Cómo es la operación para extirpar un nódulo pulmonar

Cuando un nódulo presenta un tamaño considerable o características que requieren una evaluación más profunda, los médicos pueden recomendar una intervención denominada resección pulmonar, cuyo objetivo es retirar la lesión.

Aunque la Santa Sede no precisó el procedimiento que se utilizará, una de las técnicas habituales es la cirugía torácica asistida por video (VATS), que permite operar mediante pequeñas incisiones en el tórax.

Según el Hospital Italiano, esta intervención se realiza bajo anestesia general y requiere la intubación de la vía aérea. Los cirujanos introducen una cámara y distintos instrumentos a través de pequeñas aberturas para acceder al pulmón y retirar el tejido correspondiente.

La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira sudamericana.

La principal ventaja de esta técnica es que resulta menos invasiva que una cirugía abierta, lo que generalmente favorece una recuperación más rápida y reduce el impacto del procedimiento sobre los tejidos circundantes.

Otra alternativa es la toracotomía, una operación tradicional que requiere una incisión de aproximadamente 20 a 25 centímetros en el costado del tórax para acceder al pulmón. Debido a su mayor complejidad, la recuperación puede prolongarse durante varias semanas.