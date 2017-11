¿Por qué no le gusta Alemania? Sampaoli dio las razones de su opinión

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, ratificó que Alemania no está entre los equipos que más lo seduce, aunque destacó que tiene un temple especial para disputar los mundiales.



Tras haber declarado en Buenos Aires que no le gustaba cómo juega el conjunto germano, amplió el concepto: "Tiene una estructura que ha mantenido durante mucho tiempo por tener un proyecto a largo plazo. Hoy no tiene símbolos, embajadores determinantes. A mí me gustan otro tipo de estilo a pesar que reconozco que cuenta con una fortaleza mental para enfrentar este tipo de torneos".



En declaraciones formuladas a TyC Sports, Sampaoli definió como "interesante el juego de España porque tienen muchos volantes que se asocian y nunca propone la espera".



"Francia tiene enormes delanteros y Brasil está bien parado en defensa, cuenta con jerarquía y a Neymar", manifestó.



Consultado por la presencia de cinco entrenadores argentinos en la Copa del Mundo, opinó que "el fútbol es del Río de La Plata, por algo tenemos a los mejores jugadores y entrenadores".



Por último, contó que en el viaje que lo trajo a Rusia "uno va jugando con qué rival te puede tocar" y afirmó que está "ilusionado para ir conociendo" a los futuros adversarios que tendrá la Selección en la fase de grupos.