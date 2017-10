La única verdad es lo que votás

Cuanto se ha escrito y dicho sobre la democracia y el voto popular..."que sepa el pueblo votar" ... "los pueblos tienen los gobiernos que se merecen"..."esta es una fiesta de la democracia" ... "vayamos a votar, es un derecho de todos"... y cuántas otras más que a ustedes ,nuestros lectores, le vienen a la cabeza. Tal vez frases hechas, queda bien decirlas en la víspera y durante un acto eleccionario y que podrán quedar en esa misma valoración si no profundizamos en su significado.

El voto es el acto por el cual un individuo expresa apoyo o preferencia por cierta moción, propuesta, candidato, o selección de candidatos durante una votación, de forma secreta o pública.

La democracia, presupone la celebración de elecciones periódicas mediante el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Todas estas características se consideran actualmente condiciones necesarias para la democracia y el incumplimiento de una sola de ellas nos remite a un sufragio no democrático, que puede ser restringido, no libre, desigual, indirecto o público.

Sería una necedad pretender que el pueblo no pueda cometer errores políticos. Puede cometerlos y graves. Nosotros lo sabemos y pagamos las consecuencias; pero compararlos con los errores que han sido cometidos por cualquier género de la autocracia; los de la gente, los nuestros; carecen de importancia. La democracia es un sistema de Gobierno que lleva 20 siglos y que pese a todas las críticas y errores que posee, es el único que garantiza la libertad. Un pueblo verdaderamente es soberano el día de las elecciones. La libertad solo reside en los Estados en los que el pueblo tiene el poder supremo. Es cierto también que es condición humana culpar a otros de nuestras desgracias y qué mejor que haya alguien que lo haga por nosotros, que nos prometa algo en una campaña política, que nos diga que se acabarán nuestros males y los malos políticos y que también se terminarán los malos gobernantes. Todo un lindo paquete que en 34 años de ejercicio democrático lo hemos visto, escuchado y leído en infinidad de oportunidades. Ahora bien ... seamos autocríticos también con nosotros mismos porque la democracia , en sí misma no tiene fallas: fallan las personas que deberíamos conocerla, practicarla, ejercerla y exigirla. La mayoría de las personas en el mundo solo saben, y a veces no tanto, "repetir" como loros la definición básica de democracia. Una gran número también, tampoco la practica ni en los hogares, ni las escuelas, ni en los lugares de trabajo, pero sí se rasgan las vestiduras si observan apenas un atisbo de acciones que cercenen libertades.

Es dable señalar entonces que lo que yo le reclamo a los Gobiernos es lo primero que debo ejecutar en mis propias acciones, únicamente así funciona un estado de Derecho.

Hoy vamos todos a votar y a elegir a quienes tendrán la misión de discutir las leyes que se presenten en el Congreso de la Nación, órgano emblema de la democracia. Quienes resulten electos llevan el mandato de un pueblo libre, que aún con sus propios errores y arengas ha sido el único que construyó este camino que celebramos. Es una elección y en ella está el compromiso asumido para hacer de esta Nación un estado soberano, sin ataduras y que sepa aprender de su pasado. Es la clave, aprender de nuestro pasado, porque un pueblo que no valora su pasado enajena su porvenir

Tiempo para quejas, culpas y reproches ... siempre habrá...de hecho en este instante; ya mismo, mientras termino esta lectura ; también lo estoy haciendo