Ya tiene fecha de juicio el tatuador sanjuanino acusado de "pornovenganza"

Paula cuenta que desde hace más de dos años que esta "detenida, paralizada, sin poder trabajar de manera continua y sin poder conciliar el sueño sin que tenga que tomar pastillas". Y agrega: "Lo único que pido es tener normalidad en mi vida, no es tanto, y creo que este juicio me va a ayudar a encontrarla. Confío en la Justicia porque sé las pruebas que se van a presentar. Sólo resta esperar una buena decisión tanto del fiscal como del juez".

Un par de meses atrás, a Paula la acechaba el pesimismo en torno a la Justicia. "Estoy cansada, angustiada, mi vida no tiene sentido... Total, mi verdad nunca va a salir a la luz", le había confesado a Clarín. "Mi ex (Patricio Pioli) tiene a todos comprados".

El tatuador grababa las relaciones íntimas con el consentimiento de ella, quien por entonces confiaba en su novio. "Yo no le preguntaba para qué, pero no me molestaba; pensaba que no pasaría de su círculo de amigos".





Dentro de los altibajos, Paula cuenta que trabaja en una peluquería, lo que le permite poner la cabeza en remojo. Y pese a todo el desasosiego que viene padeciendo, también sabe reconocer su encomiable esfuerzo por salir adelante. "Intento mantenerme de pie ante tanta adversidad, tratando de no caer nunca, y ser siempre fuerte. Sigo adelante por mis afectos y si caigo vuelvo a levantarme".