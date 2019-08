Violento asalto a una mujer mientras esperaba el colectivo

En ese momento todos corrieron, pero el delincuente comenzó a perseguir a Marisol. "Yo tomó el colectivo enfrente de mi casa. Cuando vi que este sujeto se bajó comenzamos a correr, yo intenté volver a mi casa, pero en el camino él me tiró, me levanté y empecé a gritar y nuevamente me tomó, ahí me empujó y me tiraba la cartera. Todo el tiempo me amenazaba con que me iba a matar mientras me golpeaba contra un pilar", explicó la víctima a sanjuan8.com.









En ese momento los vecinos, el chofer de la línea 6B y algunos pasajeros lograron ayudar a Marisol. Entre todos separaron al delincuente y comenzaron a golpearlo, pero en ese momento el sujeto sacó un cuchillo de entre sus prendas y logró huir.









La mujer sufrió politraumatismos en todo el cuerpo, tiene golpe en los brazos y varios moretones. Según relata hacía mucho no pasaban este tipo de cosas en la zona. Los delincuentes actuaron a metros de una cámara del CISEM ubicada a 200 metros, en calle Coll y Arnobio Sánchez, pero eligieron la parte menos iluminada para perpetrar el asalto.