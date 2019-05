Violento asalto a una familia de La Rinconada: los ladrones se presentaron vestidos de policías

El hecho ocurrió pasada la 1 de la madrugada en una precaria vivienda de La Rinconada, Pocito. Una familia fue víctima de un violento asalto producido por cuatro sujetos desconocidos que llegaron a la vivienda, ubicada en Mendoza entre 14 y 15, haciéndose pasar por policías.









Los damnificados fueron sorprendidos cuando estaban dormiendo, aunque los ladrones tocaron a la puerta, cuando el hombre los atendió. "Se presentaron como policías y tenían el chaleco de policías. En todo momento intenté prender la luz, pero no me dejaban ni moverme. Me decían "usted mire para abajo, no me mire a mí", remarcó. Me di cuenta de inmediato que no eran policías", manifestó el dueño de casa, de apellido Lara a diario del Rey.