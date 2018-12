Violencia económica: se negó a pagarle la cuota alimentaria a su hijo y fue detenido tres días

Nuevamente una jueza de Paz envió a detener a un hombre que no pagó la cuota alimentaria a su hijo y lo perjudicó inclusive en su año escolar, ya que al no contar con obra social no se pudo pagar a la docente auxiliar que necesitaba para concurrir a la escuela. Esta vez, el caso ocurrió en el departamento de Caucete y fue la magistrada, Luciana Salvá, quien explicó que hubo violencia familiar por lo que determinó prisión efectiva.









El padre infractor identificado como Eliseo Olivares en una audiencia efectuada en la sede del Juzgado de Paz de Caucete, llegó a un acuerdo sobre alimentos, régimen de comunicación y contactos y cuidados personales, pero luego de meses de no cumplir con lo pactado en la audiencia judicial se efectivizó el arresto. Además, la jueza Salvá evaluó que el niño no pudo asistir a la escuela, ya que necesita de una acompañante terapéutica (DAI). Y al cesar el pago de la obra social y del pago de alimentos, el niño con discapacidad no pudo cumplir de sus tareas escolares.









En su resolución la magistrada hizo referencia a la prevención y sanción de la violencia en el ámbito de las relaciones familiares, priorizando el respeto a los niños, niñas adolescentes, la mujer y los adultos mayores y las personas con discapacidad. También hizo hincapié en la asistencia integral de los miembros de las familias involucradas en situaciones de violencia. Resaltó en su fallo que "es importante resguardar la institución familiar como célula social básica y fundamental de toda la comunidad en pos de una sociedad sana y justa.









Años atrás ocurrió lo mismo en Valle Fértil. Un juez de Paz también determinó prisión efectiva para un hombre que no cumplió con la cuota alimentaria y estuvo cinco días en un calabozo.