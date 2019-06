Violada y embarazada por su padre: pidieron 18 años de prisión para el jornalero

Este jueves comenzó en la Sala I el juicio en contra del jornalero de Angaco acusado de haber violado sistemáticamente y embarazado a su hija. En la mañana de hoy, la fiscal Marcela Torres pidió en su alegato 18 años de prisión para el implicado y la copias del expediente para conocer si la madre de la víctima incurrió en el encubrimiento de los abusos sexuales. Por su parte, la abogada defensora María Filomena Noriega, pidió la absolución o la pena mínima. Se espera que el próximo jueves esté el veredicto.

La fiscal dijo ante la cámara de Canal 8 que la víctima, que ahora tiene 17 años, fue abusada sexualmente y de forma ininterrumpida, presuntamente por su propio padre, desde los 14 hasta los 16. La mayoría de las vejaciones ocurrieron en la finca en la que trabajaba, en el barrio La Estación, en Angaco.





En diciembre de 2017 la nena se dio cuenta que no le llegó su periodo menstrual, se asustó y le contó a su madre lo que sucedía, luego de discutir con su padre –acusado de abuso- porque presumía que estaba embarazada. La madre radicó la denuncia y en Cámara Gésell la víctima manifestó que no quería tener una criatura de su papá porque no sabía si sería su hijo o su hermano, además de no querer desmembrar la familia y la relación con sus cuatro hermanos –que eran también sus primos-.





"Esta nena no tuvo ni mamá ni papá que la cuidara. Así se agravaron y se sucedieron los demás hechos hasta que culminaron con los accesos carnales de este hombre –acusado- que eran habituales. La amenazó con que mataría a su madre y a su abuela si en algún momento decía la verdad", contó la fiscal.