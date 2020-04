Videos: intenso operativo en pleno centro por un hombre que invitó a un policía a pelear

Horas atrás se realizó un operativo policial en pleno centro por un hombre que fue detenido y armó un escándalo en el que terminaron participando los vecinos de los departamentos, ubicados en calle Mitre y Alem.Una persona que reside en la zona transmitió en vivo a través de su cuenta de Instagram y mostró el operativo.

Aparentemente un sujeto de la zona fue denunciado por estar en la vía pública y cuando llegó personal policial se resistió a la detención.

“Invítame a pelear como la hacías recién. No me vas a tocar” se escucha decir al hombre que no fue identificado. A medida que pasan los minutos se comienzan a escuchar los vecinos que le empiezan a recriminar su falta de colaboración: “Estamos en cuarentena ándate a tu casa. Respetá a la autoridad”.

Luego en el segundo video aparece otro sujeto que conoce al detenido e intenta evitar la aprehensión insultando a los agentes que participaron operativo.