Video: una alumna filmó el abuso sexual que sufrió de parte de un profesor

Para demostrar el acoso y que no queden dudas al respecto, Sanabria decidió grabar el accionar del docente. En la filmación, se observa a Monroy intentando besar en varias oportunidades a la alumna e incluso se ve cómo la manosea.





La joven reveló que desde que comenzó sus estudios de la maestría, el docente se mostró muy cordial y dispuesto a asesorarla académicamente, por lo que se ganó su confianza. "Él es muy hábil, se gana la confianza de las personas mostrando interés con el tiempo que le dedica a tu trabajo y a tus intereses académicos", expresó Sanabria, quien indicó que antes de la grabación ocurrió un primer acto de acoso.





En una carta enviada a la universidad, la joven reveló que en esa ocasión se encontraba dentro del cuarto oscuro de uno de los laboratorios del centro educativo con el docente, quien le estaba mostrando "un experimento con unos láser".





"Me llevó contra la pared y tocó mi cintura y los senos. Pese a mi rechazo, me pidió que le diera un 'pico', refiriendo que no me preocupara porque no me metería la lengua. Yo logré separarlo de mí, señalando que en ese momento no tendría ninguna relación con nadie (...) pero actuando de manera ansiosa volvió a tocarme los senos, diciéndome: 'Déjame sentirte, déjame darme ese gusto'", denunció Sanabria.





La joven agregó que en ese instante el docente le pidió que se calmara y le dijo que podían "llegar a un acuerdo, que él se pondría muy juicioso a ayudarme con mi trabajo, pero que yo debía portarme bien".





La universitaria señaló que después de este hecho "entró en depresión" y pensó en abandonar la maestría. Por esta razón, le envió una carta al docente expresándole que "deseaba cambiar de tutor de tesis".





"Acto seguido, me envió una carta donde renunciaba a ser mi tutor", contó la joven, quien indicó que posteriormente otra estudiante de la Universidad Nacional le escribió, a través de WhatsApp, que ella también "había sido víctima de ataques lascivos por parte del profesor".





Esa situación fue la que motivó a Sanabria a grabar una prueba del acoso del docente. Por esa razón, decidió pedirle a Monroy que siguiera su trabajo como tutor de la tesis con el fin de que la citara nuevamente.





"Era la única forma de conseguir la evidencia. Ese día, antes de llegar, iba llorando, pensando que no lo podía hacer, pero me decidí a hacerlo", siguió la estudiante.





Luego la joven reveló que cuando llegó a cumplir con la citación se dirigieron a la oficina del docente para revisar "las últimas fechas de adición y cancelación" de las materias y solo tocaron temas académicos.





Posteriormente, Monroy la intentó besar en repetidas ocasiones, pese a que ella se resistió y le dijo varias veces que no.





"Freddy Monroy utiliza su posición dominante para hacerme sentir inferior, como si tuviera que ceder mi dignidad sexual a cambio de sus orientaciones académicas, a través de la fuerza y el sometimiento", concluyó.

Fuente: infobae