Video: un vendedor ambulante robó en un centro de salud y fue captado por las cámaras

El hecho ocurrió en la tarde de este viernes, en la clínica CIMAC. En los videos que llegaron a esta redacción se ve cómo el delincuente recorre los pasillos del lugar en sectores donde no había gente ni salas de espera. Es así que en un momento oportuno, se robó un celular que estaba arriba de un escritorio y, como se ve en el video, apuró su salida porque en cuestión de segundos llegó al lugar un trabajador de la clínica.

La mujer del damnificado dijo a este medio que "no me interesa recuperar el celular, si alguien lo reconoce quiero que me dé nombre, apellido y de dónde es, el resto se encarga la policía". El material filmado quedó a disposición de la Justicia.