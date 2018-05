Video: su exnovio la golpeó a ella y a su amiga cuando la cruzó a la salida de un boliche

/// Por María Eugenia Vega





"Él dice que lo estamos difamando y que nunca nos pegó, pero yo tengo marcas en mi cuerpo por los golpes que me dio", esa fueron las palabras de una joven de 23 años (preservaremos su identidad y la llamaremos "A"). La víctima confió a sanjuan8.com el calvario que vivió a la salida de un boliche ubicado en el cruce de Ignacio de la Roza y Meglioli, Rivadavia, la madrugada del sábado. Su exnovio la increpó a ella, a su amiga y a su primo, quien intentó defenderlas. El sujeto resultó denunciado en la Comisaría de la Mujer y ahora deberá explicar y comparecer ante la Justicia por su reacción violenta.





Esa madrugada, cuando salió con su amiga de la fiesta, quiso ayudar a un joven que tenía el auto averiado. Nunca se imaginaron que se trataba de su exnovio, Germán Vicentela (25) quien ya tenía antecedentes violentos, según contó la víctima a este medio. Él estaba con una chica adentro del auto y eso alteró el volumen de las cosas. Primero, hubo insultos cruzados hasta que el hombre se bajó del auto y comenzaron las agresiones físicas.





"Tengo marcas por todo el cuerpo. Cuando se bajó del auto, me empujó, me tiró al piso y me siguió agrediendo cuando yo estaba tirada. Hasta que apareció mi amiga y mi primo, quien intervino y le pidió que se fuera. Mi ex lo insultó y le dijo que no se iba a ir. Luego le pegó a él y le quebró dos dientes. Estaba sacado, nunca lo había visto así. Estaba muy ebrio o tal vez, drogado", pensó A angustiada por la situación.









Luego de una serie de idas y vueltas en un momento de la discusión, su amiga le rompió dos vidrios al auto. "Lo hizo para que reconocieran el vehículo si se intentaba fugar", explicó y remarcó que su amiga le contó esto a la Policía, porque ella también fue víctima de la feroz violencia del agresor.









Cuando él me estaba pegando, porque me lanzó una trompada y le dañó el tabique, mi amiga le dijo que la culpable del daño en los vidrios había sido ella. Entonces, él respondió de la peor manera: "Así que fuiste vos, hija de p*", le habría gritado y la tiró al asfalto por los golpes que le propinó. Allí quedó postrada y tuvo que ser ayudada por A y por la Policía que ya estaba llegando al lugar (ver video).





Si bien el sujeto huyó de la escena, ya está denunciado en la Comisaría de la Mujer y deberá prestar declaración de lo ocurrido este lunes. De lo contrario, la resolución será más rigurosa. Mientras tanto, A planea pedir una restricción perimetral por miedo a que él la busque y que todo termine en algo peor.