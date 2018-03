Video: grabaron a un concejal sacando a palazos a una mujer de su negocio

Se trata de Omar Zaragoza quien además es el vicepresidente del Concejo Deliberante de Pirané (Formosa). El video habría sido registrado el lunes de la semana pasada, pero recién comienza a viralizarse este domingo en las redes sociales.

Todo se originó por una discusión en la que la mujer le reclamaba al edil la irrisoria suma de dinero de 3 pesos. Antes, la agredida insistía para que le vendan bebida alcohólica en un horario que no corresponde. Ambos habrían sido detenidos tras el incidente.

"Como hijo de una mujer y padre de mujeres no puedo sino lamentar tan penoso suceso y abogar para que la justicia, en quien confiamos, clarifique lo más pronto posible este triste episodio", agregó el intendente, dejando en claro que se pronuncia en dichos términos no para responder por la conducta de nadie "ya que no me corresponde ni debo hacerlo" sino que "me obliga a hacerlo una entera comunidad que me ha dado la representatividad en la función y a la que no puedo en ningún modo defraudar o decepcionar", concluyó el jefe comunal.