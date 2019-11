Víctima del robo en Concepción: "Sabían que yo tenía plata como si vivieran en mi casa"

Carlos Garramuño vivió una pesadilla junto a otras 7 personas, en su casa en Concepción, cuando ladrones armados ingresaron a plena luz del día, los encerraron y maniataron en una de las habitaciones, y le robaron $600.000, los ahorros de toda su vida. El jubilado, de 88 años, dijo ante la cámara de Canal 8 que los malvivientes "sabían que yo tenía esa plata como si vivieran en mi casa".

La víctima contó que ingresó un sujeto enmascarado a la casa, le apuntó con un arma y le dijo: "no te movás, vamos al dormitorio que yo quiero la plata", dejando en evidencia que sabía exactamente dónde guardaba su dinero. "Hasta me rompieron el pantalón para sacarme los $20.000 que tenía en la billetera.





Luego llevaron a las 8 personas a una de las habitaciones, las maniataron y amenazaron: "Que no se mueva ninguno porque los voy a matar", expresó. Tras cometer el robo, salieron los ladrones y en ese momento ingresó uno de los tres hombres que estaban instalando el aire acondicionado en la habitación y le preguntaron si se encontró con los malvivientes, a lo que respondió que alguien salió pero "no me di cuenta", contó.





Al igual que las fuentes policiales, la víctima cree que hubo un entregador, ya que los ladrones sabían exactamente dónde estaba el dinero.