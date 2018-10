Ventas truchas de casas del IPV por Facebook: la nueva estafa que acumula más de 6 denuncias penales

Sacan la fotografía de la fachada de una casa del IPV, deshabitada o no. La suben a los grupos de compra y venta solicitando efectivo, trueque, pago mixto (dinero y vehículos, por ejemplo) y luego esperan la reacción de la gente. Este fue el caso de una persona, que la Policía está investigando, quien publicó hace algunas horas la atrapante oferta de la entrega de una vivienda a cambio de un automóvil y dinero. La indignación de la gente se hizo notar de inmediato y una de las personas que denunció la situación, llevó esta información al IPV. La respuesta fue inmediata. Una denuncia penal en la Policía por parte del titular de la entidad, Juan Pablo Notario, y un descubrimiento: la nueva forma de estafa con las casas del IPV que ya suma seis casos.









Esta vez, la olla se destapó por la queja de una usuaria en uno de los grupos de inquilinos de la red social, en donde hacía público un posteo indignante. Una persona ofrecía una vivienda a cambio de una movilidad más dinero en efectivo, a su favor. La casa era de un barrio del IPV y por lo que se sospecha, sería uno recientemente entregado. El caso es que esto comprende un delito ya que no está permitida la venta o el alquiler de los edificios otorgados por el Estado provincial, mientras no estén cancelados. El plan de pago de este tipo de viviendas es de 30 años, por lo cual es poco probable que este tipo de casas haya sido cancelada, con tanta urgencia. La indignación de las personas que aún siguen alquilando y no pueden acceder a una casa propia se puso de manifiesto en los cientos de comentarios que cosechó la publicación. Pero también es cierto que, ante una situación similar, existen otro tipo de usuarios que aceptan estas condiciones de venta, averiguan de qué se trata, contactan al vendedor y realizan la transacción.









El asunto es que la Policía, que ya está al tanto de este último anuncio, detectó que las publicaciones de las fachadas de las viviendas pertenecen a una nueva modalidad de estafa. Un desconocido (quizás a través de un Facebook falso) da a conocer la oferta en cuestión, cuando lo contacta es lógico que no cuente con la escritura ni los papeles de la vivienda, o se las arregle para "trucharlos". Luego realiza la transacción del inmueble publicado, aunque no es de su pertenencia. Según las últimas investigaciones, las fotos pertenecen a viviendas que no son de su propiedad o no están bajo su poder.









Según manifestó el titular del IPV, Juan Pablo Notario, a sanjuan8.com, hay seis denuncias que se han realizado en lo que va del año, por este tipo de maniobras fraudulentas. "Es muy importante que la gente sepa que esta transacción es ilegal, pero que además hay personas que se aprovechan del conocimiento del damnificado de la situación (de que la casa no está escriturada) para engañar de manera más fácil al interesado en adquirirla", explicó. Asimismo, remarcó que "no es necesario que se dirijan al IPV para comunicar si saben de algún manejo ilegal con casas del IPV, "pueden ir por la Policía y hacer la denuncia directamente", pidió. La oficina que se encarga de recepcionar este tipo de casos en la Dirección de Defraudaciones y Estafas, ubicada en la Central de Policía. También, pueden advertir sobre lo que ocurre con denuncias anónimas al 911.