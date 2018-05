Usó a su hijastra para masturbarse por ocho años, ahora explotó la bomba en un marco de extrema violencia

El dolor habitó en el corazón de una joven durante ocho largos años. Ella era víctima de la constante humillación del hombre al que amaba su mamá. ¿Cómo decirles que ese hombre la abusaba sexualmente una y otra vez cuando no había nadie la casa de la villa Obrera? ¿Cómo evitar esa situación que se repetía cuando él la convertía en un objeto para su goce sexual? Todo explotó cuando ella se quebró hace poco tiempo, en el marco de un clima de agresiones, golpes y gritos contra su madre. Ella no aguantó más y contó la verdad. Después de que el juez se enterara de lo que estaba pasando, Jorge Raúl Oviedo se fugó. Aunque esa ausencia no fue por mucho tiempo, se entregó el 4 de abril pasado y ahora fue procesado por un grave delito contra la integridad sexual.









Todo comenzó hace ocho años cuando Oviedo se quedaba solo con aquella nena de 10 añitos, que entendía muy poco lo que estaba ocurriendo. Él le pedía que le diera la espalda, que se inclinara un poco con las manos apoyadas en una mesa (formando una L con su cuerpo) y que se quedara "quietita". Entonces aprovechaba para frotar sus genitales en los glúteos de la nena hasta eyacular. Así, siempre. Pero nadie lo sabía, nadie conocía ese secreto que tanto pesó en la conciencia de la chica.









Con el correr del tiempo ese abuso se prolongó y se extendió a toda la familia, pero en forma de golpes y maltratado reiterado. Una noche de octubre, Oviedo llegó muy ebrio, le dio una paliza a su mujer y la amenazó con un cuchillo. En ese clima de extrema tensión, la bomba explotó. La joven que hoy tiene 18 años contó su calvario y fue suficiente para que su mamá le pusiera fin a la situación. Llegó a la Justicia para hacer trascender su denuncia y el juez Martín Heredia Zaldo le dio curso a la investigación.









Después de que el sujeto estuviera prófugo por un tiempo, se entregó el 4 de abril pasado y sobre él pesaron varias acusaciones. Entonces, fue procesado por abuso sexual gravemente ultrajante contra su hijastra, en estos últimos días. Ahora esperará el curso del proceso en el penal.