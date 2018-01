Una víctima del acosador serial de Rivadavia: "Nunca acepten la solicitud de este hombre"

Jamás lo vio personalmente, sólo tuvo contacto con su acosador a través de Facebook. Cuando Mélani Gómez lo bloqueó, el joven comenzó a hostigarla creando perfiles falsos. La víctima del "acosador serial" de Rivadavia habló con N8 y contó su amarga experiencia. "No me quedé callada. Sentí la necesidad de advertirle a las otras chicas que tengan cuidado con este hombre, que no aceptaran su amistad", remarcó.





La joven llegó a la Justicia y logró que las autoridades pidieran su detención. Hubo marchas y pedidos a voces para que Andrés Sfreddo Urizar quedara preso por mucho tiempo. Pese a que se concretó su detención en 2016, quedó libre y ahora volvió a atacar.

El sujeto reside en el barrio Udap III en Rivadavia y es conocido por su conducta acosadora. En los últimos días volvió a escribirle a una mujer de forma recurrente y violenta, al no obtener lo que él quería. Esta persona lo denunció a través de las redes y rápidamente otras mujeres que fueron víctimas de Sfreddo Urizar se sumaron contando sus experiencias.





Leé: Volvió el acosador serial

Detuvieron al acosador serial de Rivadavia