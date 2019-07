Una turista argentina tuvo un accidente en México y piden ayuda para traerla

"Se olvidó la llave, quiso entrar por la ventana y cayó desde un primer piso", indica. La caída le provocó múltiples fracturas de cadera, sacro, pelvis y hombro y necesita una prótesis de cadera.





"Estamos corriendo con los tiempos, esto pasó entrado el domingo. Hay que operarla y traerla de alguna manera", declara el papá en relación al dinero que están recaudando para conseguir un avión sanitario.





"No tenemos los fondos para operarla allá ni para el avión", agrega y cuenta que desde Cancillería no le ofrecieron respuestas: "Dicen que no tienen presupuesto. Estuve llamando y no nos dicen nada".





Fuente: MinutoUno