Una reina víctima de violencia de género: su ex la extorsionaba con mostrar fotos íntimas y ella lo denunció

///Marcela V. Silva





La reina de Chimbas no está pasando su mejor momento luego de dar a conocer que fue víctima de violencia de género por parte de su ex novio. Es que Constanza Oieni denunció ante personal de la Comisaría de la Mujer a una ex pareja luego de que la amenazara y extorsionara con mostrar una serie de fotos íntimas que se habían tomado años atrás.





La joven antes de proceder judicialmente contra el acosador contó su problema en la Comisión de Reinas y en el Ministerio de Turismo, y fue la misma titular de la cartera, Claudia Grynszpan quien se puso en contacto con ella y le brindó su apoyo.





En comunicación con sanjuan8.com la ministra fue clara con su mensaje y aclaró antes que nada que destaca la valentía de Constanza de hacer la denuncia y dejar que la justicia actué. Grynszpan aclaró que la joven recibió una serie de amenazas a través de whatsapp y por mensajes de Facebook y agregó que las imágenes son de cuando la joven era menor de edad, por lo que apuntó que quien la acosaba estaba incurriendo en otro delito aparte de la extorsión por publicar y reproducir fotos de una menor de edad.





"Defiendo su libertad y sus derechos. Esta es una expresión de violencia de género que intenta influir en su vida" dijo la funcionaria en relación a las diferentes amenazas. En cuanto al estado de ánimo de Constanza detalló que se encuentra bien con el apoyo de todo el ministerio y destacó su valentía de hacer pública la situación de acoso.

En cuanto a la pregunta de si hubo otros casos, aclaró que nunca antes les había llegado una denuncia, pero destacó que no significa que no haya pasado. "Esto puede servir para que surjan nuevas denuncias y las chicas se den cuenta que no están solas" dijo la ministra.





Mientras tanto la Justicia Correccional será quien investigue el caso de la candidata a reina de la FNS 2018.





Si sos víctima de violencia de género podés pedir ayuda en el área de la Mujer de tu municipio o recibir asesoramiento gratuito a través del 144.