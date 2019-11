Una nena de 9 años, testigo del intento de femicidio: "Ese Marcos le tapó la boca"

Luego del terrible intento de femicidio por parte de Marcos Marín contra su exmujer y madre de sus dos hijos, la madre de la víctima Gladys Troncoso, reveló lo ocurrido este viernes en el barrio de 9 de Julio. Aunque la joven intentó escapar, recibió 11 puñaladas (dos de ellas, comprometían su salud) con un cuchillo de cocina que el sujeto extrajo de un cajón de la cocina, "porque no encontraba el cable para ahorcarla". Esa fue la versión que logró dar la víctima después de dar batalla por su vida, en el Hospital Guillermo Rawson. Afortunadamente, está fuera de peligro y podría recibir el alta médica esta semana.

















"Estaba trabajando cuando me avisaron. Entre los nervios y no saber qué hacer en ese momento, llegué a ver a mi hija y la hablé. Me miró con carita como diciendo "mirá lo que me hicieron", contó en N8. Revelando detalles de lo que ocurrió ese día, les agradeció a los vecinos y asumió que gracias a ellos, su hija está viva.

















"Fue la nena de 9 años de mi vecina que vio todo. Ella fue a avisarle a la madre lo que estaba pasando: Diana te está llamando. Ese Marcos le tapó la boca; le dijo. Allí fue a ver lo que estaba pasando. Ella sentía que le gritaba ¡Daniela, Daniela! Abrió el ventanal y le reclamó: Marcos qué estás haciendo?", relató. En este momento, Diana logró decir lo que le estaba pasando: "Daniela, me está lastimando! ¡Está con un cuchillo!", refiriéndose a Marcos. "La señora agarró coraje y comenzó a pegarle patadas a la puerta hasta que la abrió", dijo.

























Según lo que contó la joven cuando despertó, su expareja entró y la tiró al piso en medio de una discusión. "Estaba buscando un cable para ahorcarla, pero como no lo encontró, sacó un cuchillo", manifestó.





Los médicos indicaron, una vez en Terapia Intensiva, que la chica recibió 11 puñaladas y que dos fueron profundas y comprometedoras para su salud. Sin embargo, el milagro. Diana logró ganar la pelea y recibirá el alta esta semana, si su evolución continúa de la mejor manera.