Una mujer denunció que su hija de 4 años fue abusada sexualmente en la escuela

Una mujer denunció que su hija de 4 años fue abusada sexualmente en el colegio al que asiste en Guaymallén. La Justicia investiga qué pasó, pero aseguraron que por ahora no hay ningún acusado.



Los pesquisas investigan si el tremendo hecho ocurrió en el colegio Murialdo, de Guaymallén, donde asiste la pequeña de 4 años.



Según consta en la denuncia, la mamá de la pequeña detectó el posible hecho debido a que cuando fue a cambiarla se encontró que no tenía su ropa íntima puesta.



Inmediatamente fue hasta la Oficina Fiscal Nº 9, donde radicó la denuncia, según confirmó la ayudante fiscal Vanina Pascolatti, quien aseguró que aún no hay ninguna persona acusada en particular, pero que se están realizando medidas investigativas, registros y verificar quiénes trabajan en la escuela.



Mientras tanto la pequeña permanece en el Hospital Notti donde realizaran todas las pericias para determinar cómo fue el abuso sexual.





