Una mujer debió ser testigo en un allanamiento y denunció "excesos policiales"

Carolina Ávila llegaba de pasar un rato ameno con sus tres hijos en el Dique de Ullum cuando a la altura del Servicio Penitenciario Provincial, un efectivo la detuvo y le dijo que debería descender del vehículo para participar como testigo en un operativo antidroga en el Penal. Pese a que intentó negarse porque no podía dejar a sus hijos en la camioneta y además no estaba vestida adecuadamente (bikini y vestido corto), tuvo que cumplir con su obligación e ingresar al Penal. Finalmente, la mujer denunció lo que consideró abuso de autoridad y se abrió una investigación para dilucidar lo ocurrido.

La denunciante explicó sus motivos para no participar en el operativo, pero le dijeron que no podía negarse. Se puso un vestido corto (lo primero que tenía a mano debido a que venía de pasar el día en el Dique) e ingresó al Penitenciario. Allí dijo que no conocía a la mujer implicada y no haber visto que ingresara estupefacientes al Penal y, según el relato, le habrían dicho que se callara porque podría ser considerada cómplice. Además, los uniformados le habrían hecho comentarios subidos de tono.





Es por esto que Carolina denunció el hecho en la Secretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública. Con esta exposición, se abrió un sumario interno y la investigación buscará arrojar luz sobre lo sucedido y las personas implicadas.