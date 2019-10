Una joven denunció al cantante Axel por abuso sexual en Río Negro

Una joven denunció este miércoles al cantante Axel de abuso sexual. La joven hizo la presentación formal en Cipolletti en el Ministerio Público Fiscal y desde el organismo informaron que ya se encuentran investigando el tema.





Desde el Ministerio Público Fiscal informaron a través de un comunicado que, según detalló la víctima, "se trataría de un abuso sexual siemple y habría ocurrido en el año 2017".





"En conjunto con el abogado de la querella que representa a la víctima, se está trabajando en la obtención de evidencias de cara a fortalecer la investigación que incluyen recepción de testimonios y la solicitud de informes a distintos organismos, expresaron desde el organismo.





"Cabe señalar, que los fiscales que intervienen en el caso mantuvieron comunicación con la víctima esta mañana y que la misma manifestó su deseo de no brindar mayor información pública del caso", dijeron.





"En consecuencia y como es política de este Ministerio Público en pos de la protección de la víctima, de evitar su revictimización y no de no perjudicar el normal avance de la investigación, sólo se informarán de manera oficial los posibles eventos procesales que pudieran darse en el caso (formulación de cargos, control de acusación o juicio), aclarando desde ya que no se brindarán mayores datos del hecho ni de las circunstancias del mismo", finalizó el comunicado.