Una familia de Sarmiento perdió todo en un incendio

En apenas unos minutos, se quedaron solamente con lo puesto. Walter Romero y Micaela De la Vega perdieron todo en la noche del lunes, cuando se les incendió la humilde vivienda que compartían con su pequeño hijo de 4 años en el departamento Sarmiento. Ninguno sufrió heridas, pero dicen que no tienen donde ir y piden ayuda.





Embed





La casa de la familia Romero estaba en la localidad de Tres Esquinas, en el kilómetro 109 de la Ruta 40. Era de block y el techo de caña, lo que terminó por ayudar a que las llamas consumieran lo que encontraron en el camino. "Perdimos todo lo que teníamos, se quemó todo", le contó Walter a sanjuan8 con un tono de voz que revelaba una mezcla de bronca y tristeza.





Micaela, que está embarazada, Walter y el niño salieron del domicilio a eso de las 19.50 rumbo a la villa de Media Agua por un trabajo y a las 20.20 les avisaron que la casa estaba ardiendo. "Cuando llegamos estaba todo en llamas, no tenemos agua y no pudimos hacer nada", contó el hombre, quien se lamentó de que desde el municipio no les hayan mandado un tanque de agua "porque por ahí salvábamos la casa".





Los bomberos que apagaron las llamas no habían podido determinar aún los motivos del incendio. Según Walter, "nos dijeron que pudo ser un cortocircuito o unos espirales que dejamos prendidos porque aquí no se puede estar por los mosquitos".





El hombre contó anoche que todavía no sabían dónde iban a dormir. Según relató, "la gente del municipio nos dijo que mañana (por hoy) nos dará una ayuda, pero ahora no sabemos qué vamos a hacer". Al mismo tiempo, dio su número de teléfono (264-6020900) y el de Micaela (264-5712209) por si alguien quiere ayudarlos. "Necesitamos, porque no nos quedó nada", dijo la mujer.