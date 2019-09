Una empleada doméstica denunció que le robaron 53.000 dólares que tenía en el placard

María Díaz, una empleada doméstica de 41 años, denunció este miércoles que desconocidos ingresaron a su vivienda en Desamparados y le sustrajeron sus ahorros de más de 15 años. Según denunció la mujer en la Comisaría 4ta, le llevaron 53.000 dólares que, en pesos argentinos, serían más de 3.000.000, según la cotización actual.













Según informaron fuentes policiales ligadas a la investigación, a sanjuan8.com, las puertas de ingreso a la vivienda no fueron violentadas, por lo cual la causa podría encuadrarse en un supuesto hurto.













El caso llama la atención hasta en los investigadores que ya se pusieron a trabajar por el hecho. Según confió la denunciante, el dinero estaba oculto en el cajón de un placard, pero ya no está. La señora, inquilina y divorciada, no habría señalado a alguien en particular, pero la Policía trabaja para establecer lo que realmente ocurrió por pedido del 1º Juzgado de Instrucción a cargo de Benito Ortíz.









Por María Eugenia Vega