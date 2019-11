Un utilitario terminó en una zanja luego de ser encandilado por otro vehículo

Un utilitario terminó incrustado en una zanja ubicada en plena calzada luego de ser encandilado el conductor por otro vehículo que circulaba en sentido contrario.









El hecho ocurrió alrededor de las 22, en inmediaciones de España antes de Pedro Cortínez. El conductor, de 62 años, dijo a sanjuan8.com que "cuando me di cuenta que había una zanja, ya la tenía encima. Otro auto que venía de frente me encandiló y no tuve tiempo de hacer nada".