Un policía de la Federal detenido por tenencia y distribución de pornografía infantil

El pedido de detención que sacudió a la fuerza federal que aún no sale del asombro fue solicitado por el fiscal de ANIVI, Roberto Mallea y aprobado por el juez Federico Rodríguez. Según trascendió, Carrizo se entregó en la Central de Policía durante el fin de semana y se espera que durante este miércoles se presente ante el juez.

Quien advirtió que el oficial de la Federal estaría distribuyendo imágenes de abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes fue el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing and Exploited Children) una organización privada que no tiene fines de lucro y fue creada en 1984 por el Congreso de EEUU.

“Cuando los expertos en informática de esa entidad detectan el tráfico de imágenes o videos sexuales con niños como víctimas, se rastrean las direcciones electrónicas desde las que se carga y se difunde ese material. Y si los implicados no son ciudadanos de Estados Unidos, se reporta la situación al país de origen por vía diplomática”, expresaron fuentes del caso.