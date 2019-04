El automóvil particular, era ocupado por una joven joven de 19 años y una chica de 24. Ambos señalaron que el patrullero no venía con la sirena encendida y circulaba por de La Roza, de Este a Oeste, casi en contramano, por lo que no pudieron evitar el impacto.





Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Un móvil policial protagonizó un choque en una esquina con semáforos. Sucedió en avenida Ignacio de la Roza y Rastreador Calívar. Un Renault Clío fue el auto que terminó impactando con el patrullero que asistía a un requerimiento por disturbios en calle Pellegrini y 5, según afirmaron fuentes policiales.