Un nene de 11 años murió tras recibir un golpe en el pecho durante una pelea en la escuela

Según el relato de la madre, Lautaro llegó este viernes a la guardia del Hospital San José de Campana con hemorragias y problemas para respirar. "Tres veces me preguntaron si había recibido un golpe. Yo no tenía idea, les dije que no", contó a Campana Noticias. Luego, se enteró que había recibido un golpe en la escuela, durante una pelea.









"En el momento sangró por la nariz, pero luego se sintió bien y a la salida del colegio fue a jugar a la casa de una amiga", explicó la acongojada mujer, quien participó de una reunión entre directivos y padres. "Hay chicos que quieren hablar y contar que pasó con mi hijo", sostiene para el diario local.









La familia, primero, se enteró por comentarios de otros padres y chicos. Luego, los directivos confirmaron los hechos y, por el momento, la docente responsable del grado fue apartada de su cargo.