Un operativo de Gendarmería Nacional en San Juan permitió el secuestro de más de un kilo de cocaína y la detención de dos personas que viajaban desde Mendoza. El procedimiento se desarrolló en el kilómetro 3.379 de la Ruta Nacional 40, a la altura del paraje San Carlos.
Un kilo de cocaína y dos detenidos en un control de Gendarmería
