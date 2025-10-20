Un kilo de cocaína y dos detenidos en un control de Gendarmería

image

Los efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” detuvieron la marcha de un vehículo de alquiler para realizar un control de rutina. Con la intervención del binomio cinotécnico, el perro detector de narcóticos marcó de forma activa una zona del automóvil, lo que llevó a una inspección más detallada.

Durante la revisión, los uniformados hallaron un paquete rectangular oculto en el filtro del aire acondicionado, debajo de la guantera. Tras someter la sustancia a una prueba de orientación, se confirmó que se trataba de cocaína.