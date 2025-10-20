"
San Juan 8 > Policiales > cocaína

Un kilo de cocaína y dos detenidos en un control de Gendarmería

Un operativo de Gendarmería Nacional en San Juan permitió el secuestro de más de un kilo de cocaína y la detención de dos personas que viajaban desde Mendoza. El procedimiento se desarrolló en el kilómetro 3.379 de la Ruta Nacional 40, a la altura del paraje San Carlos.

image

Los efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” detuvieron la marcha de un vehículo de alquiler para realizar un control de rutina. Con la intervención del binomio cinotécnico, el perro detector de narcóticos marcó de forma activa una zona del automóvil, lo que llevó a una inspección más detallada.

Durante la revisión, los uniformados hallaron un paquete rectangular oculto en el filtro del aire acondicionado, debajo de la guantera. Tras someter la sustancia a una prueba de orientación, se confirmó que se trataba de cocaína.

image

En total, los agentes secuestraron 1 kilo 44 gramos del estupefaciente, compactado en forma de ladrillo. La Fiscalía Federal de San Juan tomó intervención inmediata, ordenando el decomiso del material y la detención de los dos ocupantes del rodado, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Las autoridades indicaron que el vehículo provenía de Mendoza y que ambos sospechosos serán investigados por tráfico de estupefacientes, delito penado por la Ley 23.737. El operativo forma parte de los controles de rutina que Gendarmería mantiene sobre las principales rutas nacionales de la provincia, con el objetivo de prevenir el ingreso y traslado de drogas ilegales.

