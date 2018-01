Un hombre que habría sido apuñalado por su novia quedó internado en el Rawson

///Marcela V. Silva





En horas de la tarde del domingo un joven habría sido apuñalado por su novia y quedó internado en Urgencias del hospital Guillermo Rawson. Del hecho solo trascendió que la víctima es oriunda de Chimbas y es de apellido Díaz.





Desde la seccional que interviene en el caso explicaron a sanjuan8.com que por el momento la mujer no está detenida porque la víctima no quiso realizar la denuncia, y al tratarse de un delito de instancia privada no se puede demorar sin exposición policial. En cuanto al estado de salud del joven desde el nosocomio explicaron que no pueden dar las novedades por tratarse de un hecho privado, pero trascendió que los cortes fueron en los brazos y la espalda y recibió el alta durante la mañana del lunes.

Otro caso similar

En julio del 2017 otro joven también de Chimbas fue apuñalado por la espalda y murió trágicamente en su hogar. Por este caso, Guadalupe Andrada (28) quedó detenida y fue trasladada al Penal de Chimbas, donde parió a su bebé.





La mujer y su defensa argumentaron que intentó defenderse de los golpes que le daba Ojeda (fallecido) por lo que lo atacó por la espalda y le perforó un pulmón. Andrada espera su juicio detenida junto a su pequeña bebé de dos meses. Mientras tanto su abogada María Filomena Noriega pidió la excarcelación, pero aún no se la otorgan. Se espera que en las próximas semanas haya novedades del caso.





