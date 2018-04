Un grave accidente entre un auto y una camioneta dejó varios heridos

Los detalles del siniestro vial deberán ser esclarecidos por la Policía, aunque se cree que los semáforos no estaban funcionando y ninguno de los dos vehículos frenó a tiempo. Se sabe que el estruendo fue tenebroso y que el panorama no fue para nada alentador. Una persona fue expulsada de uno de los vehículos, posiblemente porque no llevaba el cinturón de seguridad, y otras quedaron atrapadas en la camioneta.





El auto se volvió chatarra con el choque y quien lo vio, en un primer momento, puso suponer lo peor. Por estas horas no se han reportado víctimas fatales, pero sí heridos.