Triple crimen: la pericia psicológica del menor acusado y la extraña herida en su mano

Exequiel, vestido con un short de baño, aseguró que iba "a Mar del Plata", a pie. Pasó la noche en un centro de recepción policial de menores en La Plata, donde se encontró con el fiscal que lo buscó, el investigador original del caso, Marcelo Martini, que intentó encontrarlo para que respondiera por el hecho, como testigo o como imputado. Había testigos que lo ubicaban en casa de su familia en Año Nuevo.





Su edad, si es que quedaba imputado, implicaba un cambio de fuero en la Justicia penal. Anoche, la fiscal de menores platense Carmen Ibarra tomó contacto con el caso, que reciba finalmente el expediente depende de una decisión judicial.





Mientras tanto, la situación de Exequiel se complica.





Según confirmaron fuentes judiciales, la fiscal Ibarra solicitó oficialmente el pedido de detención de Exequiel, así como una inhibitoria. Esta solicitud será resuelta por el Juzgado Nº 2 de Menores. Poco después del mediodía, el pedido fue convalidado y el menor quedó detenido.





Durante los días de investigación declararon varios familiares y amigos que hablan de una mala relación del acusado con su padrastro Raúl y con su madre Graciela. "Por lo recolectado cierra el hecho de que haya asesinado a su padrastro y madre por la mala elección que tenía. Lo que no nos cierra por ningún lado es lo que hizo con la nena. La quería, tenía una excelente relación. No lo podemos entender", dicen desde los tribunales platenses.





El hecho de haber estado desaparecido durante tantos días le juega en contra al menor. Otro indicio que surgió en las últimas horas es que en el reconocimiento médico-legal surgió "una herida superficial lineal" en la mano cuya data coincidiría con la de los asesinatos, compatible con un rasguño aparentemente cometido por una víctima al intentar defenderse.





Otro punto que confirmaron las pericias es que el asesino utilizó cuchillos para matar a Raúl y Graciela y una sierra para desmembrar a la nena de 5 años: ninguno de esos elementos fue encontrado.





Hoy será un día importante para la investigación. Se le realizará a Exequiel una pericia psiquiátrica. Familiares y allegados mencionaron también "conductas agresivas y hostiles con animales como gatitos de la cuadra". Incluso utilizaron la palabra "sadismo". Sin embargo, otros familiares lo consideraban incapaz de una muerte violenta. Su mamá en Facebook lo llamaba "mi bebé".





Lo que aún no queda claro es dónde estuvo Exequiel todo este tiempo que se lo estuvo buscando. "También vamos a investigar si alguien lo ayudo a ocultarse", dicen las fuentes consultadas. Si bien la investigación aún está abierta y se seguirán recolectando pruebas, por el momento no surgió ningún dato que indique que participó alguna otra persona en los asesinatos. Eso pensaban en un principio los investigadores, pero por el momento no hay indicios.





Exequiel tendrá la oportunidad de responder: será indagado esta tarde por la fiscal Ibarra.

