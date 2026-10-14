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Tres personas hospitalizadas tras chocar contra un camión estacionado en Chimbas

Una Renault Kangoo impactó contra un vehículo de carga sobre Avenida Benavidez. Bomberos y personal de emergencias debieron rescatar a tres personas atrapadas que fueron derivadas al Hospital Rawson.

Un grave siniestro vial se produjo durante la mañana de este miércoles en el departamento Chimbas, sobre Avenida Benavidez entre calles Díaz y Paula Albarracín de Sarmiento. Una camioneta Renault Kangoo colisionó fuertemente contra la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado a un costado de la calzada.

Como consecuencia del violento impacto, las tres personas que viajaban a bordo del utilitario —dos hombres y una mujer— quedaron atrapadas en el habitáculo. Ante la urgencia, efectivos de la Policía de San Juan, la Policía Comunal, personal médico del 107 y Bomberos desplegaron un amplio operativo para liberar a las víctimas. Todos los ocupantes fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson, donde se constató que afortunadamente se encuentran fuera de peligro.

Debido a las tareas de rescate y los peritajes correspondientes, la circulación vial por Avenida Benavidez fue interrumpida en su totalidad, generando demoras en la zona. Los peritos trabajan en el lugar recolectando testimonios y evidencia sobre la calzada para determinar la mecánica exacta del hecho y los motivos por los cuales el conductor no logró esquivar al rodado de mayor porte.

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