Tres personas hospitalizadas tras chocar contra un camión estacionado en Chimbas

Como consecuencia del violento impacto, las tres personas que viajaban a bordo del utilitario —dos hombres y una mujer— quedaron atrapadas en el habitáculo. Ante la urgencia, efectivos de la Policía de San Juan, la Policía Comunal, personal médico del 107 y Bomberos desplegaron un amplio operativo para liberar a las víctimas. Todos los ocupantes fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson, donde se constató que afortunadamente se encuentran fuera de peligro.

Debido a las tareas de rescate y los peritajes correspondientes, la circulación vial por Avenida Benavidez fue interrumpida en su totalidad, generando demoras en la zona. Los peritos trabajan en el lugar recolectando testimonios y evidencia sobre la calzada para determinar la mecánica exacta del hecho y los motivos por los cuales el conductor no logró esquivar al rodado de mayor porte.