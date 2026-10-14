Un grave siniestro vial se produjo durante la mañana de este miércoles en el departamento Chimbas, sobre Avenida Benavidez entre calles Díaz y Paula Albarracín de Sarmiento. Una camioneta Renault Kangoo colisionó fuertemente contra la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado a un costado de la calzada.
Tres personas hospitalizadas tras chocar contra un camión estacionado en Chimbas
Una Renault Kangoo impactó contra un vehículo de carga sobre Avenida Benavidez. Bomberos y personal de emergencias debieron rescatar a tres personas atrapadas que fueron derivadas al Hospital Rawson.