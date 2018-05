Tres niños casi mueren en medio de las llamas por jugar con un encendedor

Una familia de Santa Lucía vivió momentos de extrema tensión y desesperación, en la mañana del sábado. Los tres nenes de la casa, de 3, 7 y 8 años, casi mueren en medio de las llamas por un incendio que ocasionaron con un encendedor mientras jugaban. Por suerte, los vecinos y sus padres pudieron rescatarlos por la ventana y los bomberos llegaron para hacer el resto. Los chicos perdieron absolutamente todo.





Estaban con la puerta de la habitación cerrada y por eso nadie los escuchó gritar. Los tres niños habían estado jugando con un encendedor en una de las camas, pero algo salió mal. La llama del objeto alcanzó la sábana y luego, tomó contacto con la pileta de lona que estaba guardada debajo de la cama. Fue suficiente para que todo ardiera en cuestión de minutos.





Como estaban encerrados, no sólo que sus padres no escucharon sus gritos – en un primer momento- sino que cuando lo hicieron la puerta se había trabado. Entonces a esa altura, el desesperado pedido de ayuda alcanzó a los vecinos, quienes se sumaron al rescate. Los padres entendieron que romper el vidrio de la pieza era la única solución, aunque esto podría causar una explosión. No tuvieron más remedio y así lo hicieron de manera afortunada porque pudieron salvarlos. Por fortuna nadie salió herido, pero de esa habitación no quedó nada.













Uno de los vecinos fue a llamar a los Bomberos Voluntarios de Santa Lucía que tardaron sólo 5 minutos en llegar. Esto favoreció para que las llamas no consumieran la totalidad de la vivienda, aunque ya habían llegado al baño y una porción de comedor. Por suerte, no mucho más. De inmediato, cortaron la electricidad, aunque el daño en los cables había sido irrevocable en uno de los sectores de la vivienda.









Por eso, uno de los bomberos que acudió Nicolás Andrade se comunicó con el personal del Municipio de Santa Lucía para que enviara a un técnico así la familia pudiera recuperar la electricidad, aunque más no sea en parte de la casa.