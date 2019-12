Tras una intensa búsqueda, apareció la embarazada denunciada como desaparecida

Una fuente policial precisó que "al analizar los informes de apertura de la antena del teléfono de la buscada se pudo establecer que ayer a la mañana el aparato había impactado en un antena de la ciudad de Buenos Aires, no teniendo más movimientos desde media mañana, por lo que se saturó la zona y se ubicó el domicilio desde donde provino la señal".





"Se trataba de la casa de una tía de Sepulveda, ubicada en la calle Añasco al 2500, por lo que personal ingresó a la finca con anuencia de una sobrina de Sepulveda y permanecieron en el lugar hasta que hoy a las 17:30 llegó Sandra Sepúlveda acompañada por la dueña de la finca", detalló la fuente.





Según precisó el pesquisa, Sepúlveda "a simple vista se encuentra en buen estado de salud y estaría utilizando otro teléfono celular, y de inmediato se dispuso su trasladado a la DDI La Plata donde el fiscal penal platense, Marcelo Romero le tomará declaración".





Sepúlveda (40), vive en la ciudad de Berisso y su marido, Mauricio Martínez, denunció que había desaparecido ayer tras dirigirse a los baños del hospital San Martín, a las 8, cuando aguardaba ser atendida; aunque autoridades de ese establecimiento platense aseguraron que no tenía turno de atención allí.





En las imágenes de las cámaras de vigilancia del hospital no se ve a la pareja; aunque una cámara del exterior registró el paso, por las calles 69 y 115 de La Plata, de un Fiat 147 color celeste de un amigo que llevó a la pareja y en otra cámara se ve a una mujer de similares características a las de Sepúlveda, caminando sola fuera del hospital, en el horario indicado por el marido de su presunta desaparición.





Martínez aseguró a varios medios que a las 8:02 recibió un llamado en su teléfono celular donde su esposa llegó a decirle: "Papi, ayudame que me están metiendo en...".





Según el hombre, tras el pedido de ayuda se dirigió a los baños y allí no estaba su pareja por lo que dio aviso a personal de seguridad del hospital, que buscaron a la mujer pero no pudieron hallarla.





"Para mi la secuestraron para quedarse con el bebé", dijo el hombre en declaraciones al canal Crónica TV. Luego relató que recorrió todo el hospital acompañado por la policía y que no hallaron nada.





Tras hacer la denuncia en la comisaría novena, la policía desplegó un amplio rastrillaje en la zona del Policlínico, como así también en otros hospitales y clínicas de la ciudad.





La causa está caratulada como "averiguación de paradero" y quedó a cargo del fiscal de la UFI 6, Marcelo Romero.





El director del Hospital San Martín de la ciudad de La Plata, Alberto Urban, aseguró hoy que Sandra Sepúlveda "se atendía en otro lado, es de Berisso y los controles se los hacia en otro lugar, no tenia turno acá y no tenia anotado ningún turno" adjudicado.





"Revisaron las cámaras y no encontramos nada por eso estamos desorientados y en contacto con la policía, revisamos todo el hospital y no hay ningún registro de que la mujer se haya atendido en alguno de esos hospitales", apuntó.





Fuentes judiciales informaron hoy que "la hipótesis del secuestro fue perdiendo fuerza, nadie la había visto en el hospital, no tenía turno de atención por lo que se empezó a trabajar la hipótesis de una partida voluntaria en el marco de una desavenencia con el marido".





Mauricio Martinez, esposo de la mujer, posee antecedentes penales ya que fue denunciado por una ex pareja por el abuso sexual de la hija de ésta, entre 2012 y 2015, cuasa que ya fue elevada a juicio, confirmó una fuente judicial.





El hombre contó por América TV que convive con Sepúlveda "desde hace 4 años", que practica una "religión africanista" y que la mujer tiene una hija de otro matrimonio que hoy había quedado al cuidado de su hermana.





Fuente: Télam

