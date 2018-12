Tras la perpetua para el violador y asesino de Zoe, habló la madre de la pequeña

Al salir de la sala, Elena dijo contundente "los odio a los dos". Entre el dolor y la impotencia, destacó que "ellos no me van a devolver a mi hija. Por mí que se mueran, no me interesa, no tuvieron lástima de mi hija".





Tras ser condenado, Ezequiel Mereles salió custodiado de la sala y ante los medios negó estar relacionado con las aberraciones que llevaron a la muerte a su sobrina. "Yo no hice nada, ¿por qué me voy a arrepentir de algo que no he hecho?", expresó.





Por otro lado, la madre de ambos evitó los medios de comunicación y se metió en la oficina de seguridad de Tribunales.