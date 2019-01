Tras la muerte del turista sanjuanino, según la Armada las playas de La Serena no son seguras

Con la noticia de la muerte de Mario Ariel Petta Marinero, el sanjuanino que este miércoles perdió la vida en una playa de La Serena, la Región de Coquimbo llamó a tener responsabilidad a la hora de entrar al mar. Según publica el sitio Región Binacional, hay una aplicación denominada "Playas Habilitadas" que permite conocer las playas con bandera verde en todo Chile, cómo llegar a ellas, el número de salvavidas disponibles y recomendaciones en caso de emergencia. Para la Armada todas aquellas que no están en el listado no son seguras para bañarse.

Al descargar la aplicación desarrollada por el Departamento de Tecnologías Marítimas (TECMAR), el usuario recibe cinco recomendaciones: "báñate solo en playas con bandera verde", "no ingresar al mar si has consumido alcohol o drogas", "dile no a los piqueros (tirarse de cabeza)", "no aprendas a nadar en el mar", y "si ingeriste alimentos, espera 2 horas para bañarte".





Luego de los consejos, "Playas Habilitadas" ofrece un menú para conocer las "Playas aptas", "Playas NO aptas", "Mapas de playas" y ¨"Preguntas frecuentes".





El menú de "Playas Aptas" ofrece un listado de todas las regiones del país, con sus respectivas comunas e indicando el número de riberas habilitadas y su nombre.





Al seleccionar una de las playas, la aplicación ofrece una ruta para llegar, el número de salvavidas disponibles y el tiempo.





Existen 896 playas en Chile, de las cuales 835 son no aptas para el baño, mientras que 61 presentan las condiciones de seguridad para el baño.





En el caso de la Región de Coquimbo, que posee 15 comunas, cuenta con 7 playas Aptas para el baño: Camping Ovalle (Bahía Tongoy), Complejo Dunas de Morrillos (Bahía de Guanaqueros), La Herradura (Coquimbo), Peñuelas (Coquimbo), Playa Blanca (Bahía Barnes), Playas Socos Sur (Bahía Barnes) y Puerto Velero (Bahía Barnes). El resto de las playas, no es apta para el baño. Es decir que, según la Armada de Chile, las playas de La Serena no son seguras.





