Tras la domiciliaria a Julieta Silva, la hermana del rugbier muerto se descargó con una dura carta

"Me duele el corazón y me cuesta respirar, no sé dónde estás ni dónde te has ido pero si existe un cielo no tengo dudas de que estás ahí. Cuando me toque irme, te voy a buscar y te voy a abrazar tan fuerte que no te voy a dejar ir nunca más de mi lado. Te extraño todos los días y así va a ser hasta que nos volvamos a ver. Te amo siempre.



Justicia por mi hermano, JUSTICIA POR GENARO FORTUNATO".