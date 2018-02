Tragedia de Turbus: la familia de Eliana Oro viajó a Mendoza para el final del juicio

Los padres, el esposo y el hijo de Eliana Oro viajaron a Mendoza para ser parte de la condena que recibirá el chofer que derrapó en Horcones y ocasionó la muerte de 19 personas y 22 heridos.

El juicio de la tragedia de Turbus, ocurrida hace un año llega a su tramo final con los alegatos del Ministerio Público Fiscal, la querella y la defensa del único acusado, Francisco Sanhueza, quien se enfrenta a una pena que puede ir de 8 a 25 años.

Alegatos Turbus

El ministerio Público Fiscal fue el primero en plantear sus alegatos, basado en las víctimas fatales, sus familiares y los sobrevivientes. Además, hizo hincapié en los fallecidos que no tuvieron voz durante el debate.Por todo esto, la fiscal Quiroga solicitó la pena de 25 años para el chofer Sanhueza debido a las 19 muertes y a los heridos que dejó el accidente.El querellante Martín Sevilla hizo referencia al exceso de velocidad que mantuvo durante todo el viaje, acreditado con los relatos de los sobrevivientes quienes indicaron que los bolsos se caían y que el micro se ladeaba.Indicó que Sanhueza hizo esa ruta 102 veces y que las primeras veces fue acompañado por un instructor que les señaló los lugares más peligrosos, incluida la curva del Yeso, en la que se especial referencia que debía tomarse a poca velocidad. Sin embargo esto no fue cumplido por Sanhueza.Sevilla se adhirió a la pena de 25 años solicitada por la Fiscalía.Los alegatos se podrán ver en vivo desde el canal de Youtube del Servicio de Información Judicial de Mendoza.Francisco Sanhueza está imputado por la muerte de 19 personas, y por lesiones graísimas y graves a los sobrevivientes.La semana pasada, el chofer acusado declaró. Primero le pidió perdón a los familiares de las víctimas fatales y luego reconoció el exceso de velocidad a la que circulaba, pero que no tuvo la intención de provocar el accidente.El trágico hecho ocurrió en la madrugada del sábado 18 de febrero de 2017 en la curva del Yeso, en Horcones, donde no logró doblar y provocó el vuelco del micro.