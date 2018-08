Tragedia de Once: pidieron 10 años de prisión para Julio De Vido

Lo hizo el abogado Leonardo Menghini al exponer sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal 4, el mismo que ayer condenó y detuvo al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone.

Menghini también le pidió al tribunal que analice si en base a la doctrina del fallo Ciccone corresponde que De Vido y Simeonoff sean detenidos si son condenados. De Vido está preso en la cárcel de Marcos Paz en otra causa. Simeonoff está en libertad.

La querella señaló que la falta de controles sobre la línea Sarmiento de la empresa Trenes de Buenos Aires provocó la tragedia por el mal estado del servicio público. Menghini sostuvo que De Vido era el encargado de la política ferroviaria y que estaba al tanto de las deficiencias de los servicios.

Respecto de Simeonoff, sostuvo que estaba a cargo del organismo encargado de la renegociación de los contratos ferroviarios y que en el caso de TBA nunca lo hizo a pesar que tenía multas contra la empresa.

Esta es la segunda querella de familiares que pide condena para los acusados. La semana pasada lo había hecho la primera que solicitó cuatro años y medio de prisión para De Vido y tres años para Simeonoff por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. No acusó por el delito de estrago.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra uno de los andenes de la estación y provocó la muerte de 52 personas y dejó a otras 789 heridas.

El juicio continuará el próximo miércoles con el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA).

(Fuente: Infobae)



La segunda querella de familiares de víctimas de la tragedia ferroviaria de Once pidió hoy que el detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido sea condenado a la pena de 10 años de prisión por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado. También requirió la pena de cuatro años de prisión para Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).