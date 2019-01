Tragedia en el canal: el joven que murió por tirarse desde "la catarata" no sabía nadar

Este dato fue concluyente porque el joven no supo maniobrar ante la furia del agua que lo arrastró y lo hizo desaparecer, aunque las autoridades aseguran que, aunque una persona sepa nadar, la fortaleza y la voracidad del agua deja en jaque a cualquier alma.









Esto fue lo que le pasó a Matías en la tarde del viernes cuando intentaba bañarse una vez más en ese canal, porque según testigos, no era la primera vez que lo hacía. Su cuerpo apareció tras 12 horas de búsqueda a un kilómetro de donde se había arrojado.









En el relato desgarrador que su amigo Carlos Díaz realizó a Canal 8, el joven contó: "Yo veía que estaban a los manotazos. Me tuve que tirar para sacarlos. A mi hermano lo saqué del pelo, pero el otro chico se me tiraba encima y no pude sacarlo. Tengo los brazos arañados, no pude hacerlo".









No bañarse en los canales





En este marco, teniendo en cuenta la cantidad de personas fallecidas que registran los canales cada año, desde la dirección de Hidráulica piden tomar conciencia sobre el riesgo que implica bañarse en este lugar.





El titular de la entidad, Maximiliano Delgado, explicó que el canal Céspedes es uno de los canales más caudalosos. Actualmente trae el doble de agua que el Benavídez y corre a una gran velocidad. Además, hizo hincapié en que los canales no están no está preparado para el ser humano. "Tienen mucha velocidad y hay sectores que están los sifones que succionan para el fondo", dijo.