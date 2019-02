Testimonio de una vecina de la tragedia en Rawson: "Había niños solos, gritando"

"Sentí los dos tiros y no asumí que fuera eso, pensé que era otra cosa", dijo la vecina. La mujer se alarmó cuando vio que la gente comenzó a juntarse en el lugar, "había niños que estaban solos en una vivienda, gritando, asustados, mientras la madre trabajaba". Los pequeños fueron contenidos por los vecinos.





Acerca de Mario Juárez y Victoria Manrique, la vecina aseguró que no los conocen porque hace alrededor de 10 días se mudó la víctima con sus hijas a la vivienda. "Yo no escuché nada que me advirtiera, luego de los disparos empezaron los gritos", finalizó.





Luego de la tragedia, Victoria fue intervenida quirúrgicamente en la noche del lunes y permanece internada en Terapia Intensiva del hospital Privado. Según comentó su hermana, la joven está consciente y habló brevemente.