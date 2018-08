"Te gorreé porque soy un hombre de huevitos y pantalón", le dijo a su hermano y él lo mató

El 9 de julio pasado un joven mató a su hermano porque supo que era verdad que se había metido en la cama con su novia. En el cumpleaños de sus sobrinos, Cristian (26) y William Paredes (21) se enfrentaron en una casa de 25 de mayo y el cruce terminó con la muerte del primero, por una herida letal ejecutada con un cuchillo. Ahora el juez Martín Heredia Zaldo procesó a William por el homicidio agravado de su hermano y lo mandará a juicio para que se enfrente con una pena grave, que podría ser perpetua. Por los testimonios de los familiares que estuvieron en el lugar, principalmente de la hermana de los protagonistas, cuyos brazos cobijaron al joven moribundo, se determinó que Willian lo mató por haber tenido relaciones sexuales con su novia. Por las consecuencias de este engaño amoroso, el joven se fue de la escena a entregarse a la Policía sin saber que su hermano se había muerto. No quiso defenderse ante el juez y se llamó a silencio.









El testimonio de la hermana de ambos, Fabiana Lorena Paredes, confesó lo siguiente:

"Cristian estaba curado (alcoholizado). William estaba afuera con Ana Ochoa (la novia). Cristian se fue afuera a armar un fernet. En eso que sale Noelia, (la hermana) me dice "Fabiana, vení que están por pelear los muchachos". Cuando sale Cristian, William le dijo "vení que vamos a hablar" y Cristian le preguntó que de qué quería hablar. William le dijo, "vení que vamos a hablar más allá". Entonces William le pegó una agarrada del cuello a Cristian y me metí. Les dije que la cortaran y me dijo William que no me metiera que no era conmigo la cosa; entonces le dijo que fueran para atrás así nadie los escuchaba y el "bichito" (Cristian) le dijo "vamos, vamos". Fueron para atrás, pasando el corral de caballos, y Williams le preguntó a Cristian que por qué lo gorreaba y éste le contestó que lo había gorreado porque era un hombre de huevitos y pantalón. El bichito se sacó la campera azul que tenía y quedó en remera color rosada con cuellito, y ahí le tiró una patada Williams a Cristian, y le dije que la cortara porque él no había tomado nada y Cristian sí, y me empezó a putear y a decir muchas cosas. Me empujó arriba de una montañita, y en eso William le tiró un ladrillo a Cristian. Ahí Cristian se agacha no le pegó, se levantó de vuelta, estaba muy tomado, y cuando se quiere levantar se cae otra vez. William en eso le manoteó el cuchillo a Cristian que lo tenía en la cintura, porque se estaba por ir a una fiesta. En eso que le saca el cuchillo, yo intenté pararlo pero no me dejó frenarlo y ahí me repitió que no me metiera. Me sacó y le clavó el cuchillo, justo entre medio de las costillas, del lado izquierdo, abajo de la paleta, ahí se cayó sobre mis brazos. Yo intenté ayudarlo, le saqué el cuchillo pero perdía mucha sangre".





El relato estremecedor de la hermana de Cristian y William fue crucial para la investigación. Este testimonio se adjuntó con las pruebas forenses y legistas practicadas a la víctima, al igual que las manchas de sangre analizadas, que habían sido halladas en la vestimenta de ambos protagonistas del hecho. Por este material, el juez Heredia procesó a William y ahora abrió el camino hacia su juicio oral.